Imp of the Sun: nuovo platform 2D in arrivo il 30 giugno

Imp of the Sun, titolo del nuovo action platform 2D dello studio peruviano Sunwolf Entertainment, uscirà per PC il 30 giugno 2021 su Steam e Epic Games Store, come ha annunciato lo sviluppatore stesso. Il gioco (al momento disponibile solo in lingua inglese) combina un’azione del ritmo frenetico a uno stile artistico e a una colonna sonora che richiamano un’atmosfera tutta peruviana. Il giocatore vestirà i panni di Imp, una creatura dall’aspetto di un diavoletto nata dall’ultima scintilla del Sole con il compito di rigenerare il potere della grande stella prima che sia troppo tardi: i Quattro Custodi, infatti, l’hanno rubato e nascosto negli angoli più remoti dell’impero del sole, per impedire che venda trovato e poter assumere il controllo dei vari regni.

Occorrerà farsi strada e navigare nei vari dungeon realizzati a mano con astuzia e tenacia, e sconfiggere i nemici che si presenteranno lungo la strada per acquisire nuovi poteri e abilità. Ma Imp non sarà solo: nel suo cammino, infatti, farà la conoscenza degli abitanti dei vari villaggi e potrà conoscerne meglio la storia grazie ai “quipus“, strani artefatti che occorrerà collezionare se si vorrà scoprire la gloria passata dell’impero del Sole.

Ecco le caratteristiche del gioco direttamente dalla pagina Steam:

Gioca con il fuoco! Sei un figlio del Sole e puoi esercitare il potere rovente del Sole.

Gameplay semplificato costruito per movimenti fluidi e combattimenti basati su combo.

Stile artistico e colonna sonora unici influenzati dallo stile peruviano, ispirati alle realistiche reliquie della cultura andina.

Sperimenta cinque boss unici e punitivi nell’ordine che preferisci, ognuno con le proprie meccaniche complesse e il proprio retroscena.

Non smettere mai di migliorare!

Imp of the Sun è costruito per essere giocato e rigiocato, mentre i giocatori imparano a controllare meglio il diavoletto e i suoi poteri, e a navigare negli ambienti.

Stabilisci tempi record per i tuoi amici contro cui competere o prova a entrare nelle classifiche globali / regionali!

Gioca in modalità Eclipse per vivere l’esperienza più vera in un regno oscurato: tutte le aree sono avvolte nell’oscurità totale fino a quando non vengono esplorate dal diavoletto. Solo veterani!

Gioca in modalità Boss Rush per cercare di abbattere ciascuno dei cinque boss di fila in una singola corsa.

Gioca in modalità Orda per vedere quanto a lungo puoi resistere a un assalto infinito di nemici.

Lo studio di sviluppo, inoltre, ha rilasciato un breve documentario dedicato alla composizione delle musica, disponibile in calce alla notizia