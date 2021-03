Amnesia Rebirth: oltre 1 milione di copie vendute in cinque mesi

Lo scorso anno, Frictional Games ha presentato il nuovo titolo della serie horror Amnesia, Amnesia: Rebirth, e sebbene non sia stato un successo come lo è stato The Dark Descent, è stato un buon franchise, beneficiando enormemente dalle abilità impressionanti di Frictional Games nel raccontare storie avvincenti e spaventare i suoi giocatori. Per quanto riguarda le vendite, il gioco non ha ancora raggiunto il traguardo di profitti richiesti dello sviluppatore.

In un recente aggiornamento , Frictional Games ha confermato che Amnesia: Rebirth ha venduto oltre 10.000 di copie al lancio e spiega che le vendite sono state ottime al momento del lancio, ma hanno subito un rallentamento nei mesi successivi e soltanto da metà febbraio hanno ripreso a crescere per raggiungere le vendite del titolo SOMA e hanno raggiunto quota di oltre un milione di copie in cinque mesi. Di seguito riportiamo la dichiarazione di Frictional Games:

Il gioco è entrato in cima alla lista dei best seller di Steam ed è rimasto lì per alcuni giorni. Da quel momento in poi il gioco ha intrapreso una traiettoria di vendita simile a quella di SOMA , ma durante un periodo di lancio piuttosto disordinato (con alcune grandi uscite come Cyberpunk 2077 a dicembre, ad esempio) le vendite sono diminuite molto. Le vendite giornaliere all’inizio del 2021 erano leggermente inferiori a quelle di SOMA all’inizio del 2016 – ed è rimasta così per un certo periodo. Tuttavia, verso la metà di febbraio le vendite sono davvero aumentate di nuovo e ora siamo tornati su una traiettoria molto simile a quella di SOMA.



Al momento, Amnesia: Rebirth non ha venduto abbastanza per realizzare un profitto per Frictional Games, ma lo sviluppatore è fiducioso che con la sua traiettoria attuale e con i futuri aggiornamenti, sarà redditizio per il studio nel prossimo futuro. Amnesia: Rebirth è attualmente disponibile per PlayStation 4 e PC.