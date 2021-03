Dragon Quest XI S Definitive Edition: arriva su Stadia

Il 35° anniversario di Dragon Quest si avvicina rapidamente e Square Enix probabilmente ha molto in programma per la sua serie JRPG originale: nel frattempo, i fan possono rivivere le avventure del titolo Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition su Google Stadia, consentendo anche a un pubblico completamente nuovo di provare questo iconico franchise giapponese. Dragon Quest XI S è nato inizialmente come esclusiva per Nintendo Switch, successivamente una versione aggiornata dell’originale Dragon Quest XI, uscito su Nintendo 3DS, è arrivato su PlayStation 4. Questa versione aggiornata è uscita anche su altre console solo lo scorso dicembre, sostituendo l’originale con la Definitive Edition.

Ora, la Definitive Edition è arrivata su Google Stadia, inizialmente ad un prezzo scontato unico: il JRPG può attualmente essere acquistato per $ 31,99, ma tornerà a $ 39,99 il 30 marzo. Le esclusive portate su altre console non sono mai una cosa negativa, soprattutto per un titolo come Dragon Quest XI S. La possibilità per il pubblico di Google Stadia di dare un’occhiata a questo titolo rende questo annuncio una gradita sorpresa per i fan di JRPG.

Tuttavia, Goggle Stadia non ha ancora una forte community, quindi non è possibile sapere in anticipo quale impatto avrà questo porting sulla piattaforma Google: secondo i vari rumors, Google Stadia ha fatto molto peggio del previsto, con pubblicità scadenti, poche esclusive e un prezzo opprimente come punti di contesa comuni. Sebbene tutti questi punti sono in comune a tutti i titoli ed esistono ancora, coloro che hanno adottato Stadia possono consolarsi ora giocare a uno dei JRPG più popolari degli ultimi anni. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition è ora disponibile su Google Stadia, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.