Jump Force: primi screenshots di Giorno Giovanna

Dopo il rilascio di Yuroichi di BLEACH, Bandai Namco Entertainment torna a far parlare del picchiaduro Jump Force, titolo pubblicato nel febbraio 2019 e disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switchi, svelando i primi screenshot del nuovo personaggio DLC atteso per questa primavera: si tratta di Giorno Giovanna, direttamente dalla nota serie anime JoJo’s Bizarre Adventure.

Le immagini sono state postate su Twitter dall’account di Bandai Namco Europe e mostrano alcune caratteristiche visive del gameplay di Giorno e del suo Stand: Gold Experience Requiem. Anche Giorno sarà acquistabile separatamente al prezzo di €3.99 oppure ottenibile automaticamente per tutti coloro che possiedono il Character Pass 2.

Tempo fa, a causa di alcuni problemi tecnici alcuni utenti avevano potuto mettere le mani su una versione ancora in lavorazione dei personaggi di Giorno e Yuroichi, condividendo in rete l’identità dei due character prima dell’annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco