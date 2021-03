Valorant: la nuova patch 2.05 introduce diverse migliorie

La patch 2.05 di Valorant, sparatutto tattico in prima persona gratuito della Riot Games, porta con se alcune correzioni di bug, piccole modifiche ad alcuni agenti e soluzioni concrete per i giocatori che rovinano le partite competitive.

Questa patch, oltre a tantissimi aggiustamenti all’interno del gioco, presenterà un rilevamento migliorato dei giocatori che cercano di danneggiare l’esperienza delle partite. Questo accadrà grazie alla presenza di sanzioni più dure e ripide come la penalità di esperienza e il divieto dalla coda competitiva. Inoltre se un giocatore tenta di abbandonare la partita durante la selezione del proprio agente, riceverà una piccola penalità di grado.

Saranno anche apportate piccole modifiche ad alcuni agenti come Sova e Astra (nuovo agente disponibile dall’atto 2 del nuovo episodio), per migliorare l’esperienza di gioco. Questi sono gli unici cambiamenti degli agenti in questa nuova patch. Inoltre, vi ricordiamo che Valorant è disponibile gratuitamente solo per PC e potete trovare le note complete sulla patch sul sito web ufficiale.