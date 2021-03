Genshin Impact: leaker rivelano due nuovi personaggi

Diversi leaker di Genshin Impact hanno rivelato due nuovi personaggi in arrivo, Eula e Yanfei. Uno dei personaggi è già conosciuto nella community e questo probabilmente significa che arriveranno maggiori notizie e informazioni. In precedenza, Hu Tao e Xiao erano tra i personaggi più attesi, come appariva durante i loro closed beta test del titolo prima che il gioco venisse aggiornato: i giocatori si sono innamorati del design di Hu Tao, e lei ha dimostrato di essere una potente personaggio Pyro. Ora con il banner di Hu Tao che volge al termine, i fan sono alla ricerca di nuovi e forti personaggi da aggiungere al loro team, mentre su Ayaka e Scaramouche girano ancora tanti rumors.

Tutti gli screenshot e le immagini sono emersi nello stesso periodo da più leaker ben noti alla community di Genshin Impact: i giocatori possono aspettarsi un nuovo personaggio Cryo claymore di nome Eula e un Pyro di nome Yanfei: secondo i vari rumors, Eula sarà un personaggio a cinque stelle e Yanfei sarà un quattro stelle. Il leaker di Genshin Impact noto come NEP NEP su Twitter ha svelato sia la splash art di Yanfei, sia l’artwork che compare quando i giocatori estraggono con successo un personaggio dal gacha, così come i ritratti delle carte dei personaggi sia per Yanfei che per Eula.

Secondo i vari leaker, Yanfei proviene da Liyue e lavora come consulente legale nel porto. Eula, d’altra parte, ha rapidamente catturato i cuori dei fan di Genshin Impact. Conosciuta anche come la Spin drift Knight secondo gli addetti ai lavori, è un capitano dei Cavalieri di Favonius insieme a Kaeya e Albedo. Eula è una discendente degli antichi nobili e capo della compagnia di ricognizione. Come sempre, questa informazione dovrebbe essere presa con le pinze, poiché alcune perdite di Genshin Impact passate da queste stesse fonti si sono rivelate false . Genshin Impact è attualmente disponibile su Mobile, PC e PS4. Le versioni PS5, una versione per Switch è in fase di sviluppo.