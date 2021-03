Persona 5: il titolo arriverà su Xbox? Un Tweet alimenta la speranza

Il popolare Persona 5, JRPG di Atlus (attualmente impegnata con Project Re Fantasy) disponibile in esclusiva su PlayStation 3, Playstation 4 e Playstation 5 potrebbe presto raggiungere anche Xbox. A stuzzicare i fan dei Ladri Fantasma è Jez Corden di Windows Central, da sempre vicina al mondo Microsoft: in risposta ad un utente che aveva condiviso in un tweet una clip del celebre gioco con la speranza che possa essere presto accessibile anche ai possessori Xbox , Jez si limita ad un semplice smile…

Che sia veramente in programma un lancio del titolo di Atlus sulla console di Microsoft? Per quanto occorra prendere il fatto con le pinze, non sembrerebbe del tutto impossibile visto che Persona 4 Golden è arrivato su Steam e che il musou Persona 5 Strikers ha già toccato l’uscita su più console (PlayStation 4, Nintendo Switch e PC). Rimaniamo in attesa di conferme!