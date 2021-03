Outbuddies DX: in arrivo su PlayStation 4 il 31 marzo

La versione PlayStation 4 di Outbuddies DX verrà lanciata il 31 marzo, hanno annunciato l’editore Headup Games e lo sviluppatore Julian Laufer. Outbuddies è stato lanciato per la prima volta per PC tramite Steam e GOG nell’ottobre 2019. Di seguito una panoramica del gioco:

Sperimenta il vero gameplay non lineare di Metroidvania e scopri cinque aree distinte, tutte con enigmi straordinari, rischi ambientali, incontri epici con i boss e aiuta i Wozan. La tua unità Buddy mapperà proceduralmente l’area e funzionerà come un pratico strumento per la qualità della vita che può essere controllato a piacimento per manipolare l’ambiente circostante utilizzando varie abilità come hacking, scansione e telecinesi.

Entra a Bahlam, una città sommersa degli Dei Antichi, situata nel profondo dell’Oceano Atlantico meridionale. Dopo un naufragio, l’avventuriero e archeologo marittimo Nikolay Bernstein riprende conoscenza a 36.000 piedi sotto il mare: è gravemente ferito e involontariamente collegato a un’unità Buddy soprannaturale. Alla ricerca di risposte, il nostro protagonista scava in profondità nella perduta città sotterranea, scoprendo gradualmente una presenza minacciosa che si nasconde nelle sue caverne ombreggiate.

Durante il viaggio verso casa condividerai il tuo destino con un’amichevole tribù di creature minerarie, i Wozan, che temono gli Dei Antichi e si sforzano di tornare in superficie da quando i loro antenati sono stati ridotti in schiavitù 5000 anni fa. Alcuni di loro sono riusciti a fuggire e hanno fondato colonie segrete nelle profondità delle rovine sommerse, altri sono ancora sfruttati dalle creature ostili che hanno invaso la città da quando gli Dei Antichi sono improvvisamente scomparsi.

Esplora Bahlam con elevata libertà di movimento come arrampicarsi, gattonare e immergersi fin dall’inizio. Man mano che avanzi, il tuo set di opzioni si espanderà scoprendo antichi sistemi d’arma, aggiornamenti delle tute e protocolli di hacking per il tuo droide. Tutto l’equipaggiamento sarà attentamente bilanciato in termini di abilità di combattimento e deve essere utilizzato selettivamente per superare specifici pericoli ed enigmi.

L’opzione cooperativa locale invita un secondo giocatore a esplorare e vivere insieme questa avventura assumendo il controllo dell’invincibile unità Buddy. Supportatevi a vicenda durante il viaggio verso casa, risolvete enigmi e superate il labirinto ostile di Bahlam. Ciò fornirà anche un’opportunità per lo speed running di squadra come una visione davvero unica della scena.

Outbuddies DX è disponibile per Xbox One e Switch da giugno 2020.