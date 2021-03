Human Fall Flet si aggiorna con due nuovi livelli

C Il publisher internazionale di videogiochi 505 Games, in partnership con Curve Digital e lo sviluppatore No Brakes Games, hanno rilasciato oggi nuovi contenuti per la versione mobile del puzzle platformer Human: Fall Flat .

Per i giocatori su dispositivi iOS e Android, un nuovo aggiornamento disponibile da oggi aggiunge i livelli Golf e City realizzati dai fan. Rilasciati per PC e console nel 2020, Golf e City sono livelli creati dai fan, per mano dei vincitori del concorso mondiale di Curve Digital e No Brakes Games Human: Fall Flat Worldwide Workshop, in cui i fan presentano livelli di gioco per premi in denaro. L’aggiornamento mobile è disponibile oggi in Nord America, Europa, Oceania e parti dell’Asia.

Golf ?C Creato dal membro della comunità “PrinceS”, Golf trasforma il rilassante sport in un’eccitante gita mentre i giocatori tirano palline da golf (o i loro compagni) in buche sparse per il livello. I giocatori possono arrampicarsi sui golf cart e avventurarsi attraverso il percorso, ma devono fare attenzione alle mazze da golf giganti che oscillano, ai mulini a vento che girano e ai complicati rompicapi. Il concorso Worldwide Workshop del 2020 ha premiato Princes con 10.000 dollari USA per l’uso della creatività e dell’immaginazione.

City ?C Il futuro è ora ed è al neon. Creato dal vincitore del Worldwide Workshop 2019 “Gotcha”, City è un colorato paesaggio urbano da sogno, pieno di sfide sportive futuristiche. I giocatori possono partecipare a versioni estreme ed esilaranti di bowling, tiro con la balestra e pallacanestro. Attraversa i grattacieli illuminati al neon e vola nel cielo con i droni in questo livello ipnotizzante.

Golf e City fanno parte degli aggiornamenti continui di 505 Games, Curve Digital e No Brakes Games che abbracciano e migliorano la celebre fisica giocosa di Human: Fall Flat. Questi aggiornamenti post-lancio attingono all’ingegnosità e alla creatività della sua comunità e offrono ai giocatori modi più fantasiosi per godere del suo spensierato gameplay da soli o con gli amici.

Human: Fall Flat è un puzzle game scanzonato basato sulla fisica in cui i giocatori controllano personaggi barcollanti in paesaggi onirici fluttuanti. Il multitasking è la chiave perché i giocatori controllano il movimento di base degli umani mentre operano le braccia in modo indipendente, creando scenari di gioco esilaranti e creativi. Gioca da solo o online con un massimo di tre amici e trascorri ore ad esplorare enigmi giocosi con altri umani in avventure senza fine.