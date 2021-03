Age of Empires: evento confermato il 10 aprile

Microsoft ha annunciato un evento incentrato su Age of Empires per il 10 aprile. Age of Empires: Fan Preview, questo il nome dell’evento, verrà trasmesso in streaming quando qui in Europa saranno le 17:00, e ci si può aspettare tanti nuovi aggiornamenti relativi alla nota serie stratgica.

È lecito aspettarsi che Il momento clou dello spettacolo riguarderà Age of Empires 4. Non vengono fornite specifiche su cosa possiamo aspettarci (vedremo se qualcosa di relativo alla data d’uscita), ma il trailer di annuncio dell’evento promette nuovi gameplay, civiltà e campagne, e aggiornamenti anche per quanto riguarda le Definitive Edition dei capitoli II e III.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato, in attesa del 10 aprile, quando l’evento sarà trasmesso sul sito ufficiale AgeofEmpires.com, e poi Twitch, Facebook Live, e il canale Xbox YouTube.

Questo il messaggio degli sviluppatori di Relic Enterteinment nel sito ufficiale:

Dall’uscita di Age of Empires oltre 20 anni fa, il franchise è cresciuto fino a supportare una comunità mondiale di giocatori con un amore condiviso per la strategia in tempo reale. Negli ultimi tre anni, abbiamo deliziato giocatori esperti e nuovi fan allo stesso modo. Le edizioni definitive dei capitoli I, II e III: progetti che sono stati resi possibili grazie al feedback e alla passione della community. Siamo così orgogliosi di avere una base di fan così energica e dedicata alla fondazione di la nostra comunità.

… E con le Definitive Editions nelle mani dei giocatori, c’è una nuova era all’orizzonte…

La community è stata la forza trainante di questo fantastico franchise e ne ha alimentato l’evoluzione per più di due decenni; ora è il momento di festeggiare con un evento creato per TE!