Rover Builder: annunciata partnership con PQube

A settembre 2017 usciva su Steam, in accesso anticipato, il simulativo Rover Builder. Era da un po’ di tempo che il gioco non aveva aggiornamenti, ma oggi il team Hatful Games ha annunciato la partnership con PQube, che sarà ora editore del gioco. La partnership porterà 5 nuovi aggiornamenti.

Questo il messaggio degli sviluppatori che si può leggere nell’aggiornamento sulla pagina Steam:

Alla comunità Rover Builder:

Sappiamo di essere stati in silenzio per un po , ma oggi abbiamo alcune notizie entusiasmanti per tutti voi. Siamo lieti di annunciare che Rover Builder è tornato! Lavoreremo insieme al nostro nuovo partner editoriale PQube per offrirvi un nuovo, rinato Rover Builder.

Apprezziamo tutti coloro che hanno già acquistato e apprezzato il gioco e tutti i commenti che ci hai fornito; vi ringraziamo per la pazienza e il supporto. Abbiamo lavorato sodo, ascoltato i vostri commenti e rivisto molti aspetti del gioco. nei prossimi 6-12 mesi lanceremo più aggiornamenti di gioco nell’accesso anticipato, che miglioreranno notevolmente la dalla nostra versione iniziale.

Qui sotto potete vedere la roadmap con i 5 aggiornamenti previsti per il gioco.

Alcune delle nuove funzionalità includono:

– Cannoni e nemici IA

– Costruire, modificare e condividere i propri livelli

– Condivisione e download dei rover fatti dalla community

– Nuovi materiali e parti del rover, compresi i cingoli dei serbatoi

– Sistema di tasti revisionato, con interfaccia utente centralizzata

La prossima prossima build del gioco è prevista per aprile, qui sotto potete vedere il trailer che annuncia la partnership.