Returnal: nuovo story trailer sulla “Pallida Ombra”

Sui canali social di PlayStation è stato pubblicato un nuovo trailer di Returnal, esclusiva PlayStation 5 in arrivo il 30 aprile sviluppata da Housemarque. Il filmato si concentra principalmente sulla storia, sulla protagonista Selene e sui segnali lanciati dalla “Pallida Ombra”, senza però disdegnare qualche breve fase gameplay.

Dopo lo schianto su Atropo, esplorando il pianeta la protagonista sembra trovare lei stessa morta, quasi come fosse intrappolata in un loop. Che c’entri in qualche modo questa “Pallida Ombra”?

Returnal sarà disponibile, come detto prima, dal 30 aprile, ed è possibile pre-ordinarlo, anche a prezzi più vantaggiosi dei 79,99 di base.

Questa la descrizione di Returnal sul PlayStation Store:

ROMPI IL CERCHIO

Dopo un atterraggio d’emergenza su un pianeta alieno in continuo mutamento, Selene deve combattere con ogni energia per sopravvivere. Ripetutamente sconfitta, ogni volta è costretta a ricominciare il suo viaggio dal principio.

In questo sparatutto roguelike, il pianeta e il tuo equipaggiamento cambiano a ogni nuovo ciclo, costringendoti ad adattare lo stile di gioco e ad affrontare sfide sempre diverse.

Affronta i nemici in battaglie all’ultimo proiettile.

Sfrutta le tecnologie aliene per migliorare le tue abilità.

Crea un legame con il pianeta e ricostruisci la storia di Selene.