Arkham Horror Mother’s Embrace: trailer di lancio dell’avventura lovecraftiana

Asmodee Digital (quelli di Scythe Digital Edition) ha pubblicato il trailer di lancio di Arkham Horror Mother’s Embrace, gioco di investigazione con combattimenti a turni ambientato nell’universo di culto di H.P. Lovecraft, ispirato al franchise di giochi da tavolo; il titolo è infatti in partership con la casa editrice Fantasy Flight Games.

Il gioco sarà disponibile dal 23 marzo su PC (Steam/Windows 10), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Siamo nel 1926 e una professoressa di astronomia viene trovata morta nella sua villa: tutto lascia presumere che sia stata vittima di un efferato omicidio. Scegli tra i 12 protagonisti più iconici della serie, ognuno con le sue abilità peculiari, e metti insieme una squadra di investigatori per fare luce su questa morte misteriosa.

Trova indizi, effettua interrogatori e completa tutti i nove capitoli mentre la trama si dipana. Le tue ricerche ti condurranno in alcuni dei luoghi più famosi dell’universo fantastico di H.P Lovecraft: la Miskatonic University, il manicomio di Arkham e la pericolosa palude.

Per raggiungere l’obiettivo finale, la tua squadra dovrà affrontare singolari esperimenti scientifici, incubi viventi e un culto sinistro, il cui folle scopo è quello di porre fine all’umanità. Sfrutta un’ampia gamma di armi da mischia e dalla distanza, ma anche potenti oggetti e incantesimi devastanti per sconfiggere i tuoi avversari in combattimenti a turni, cercando di non perdere la tua sanità mentale.

Mentre affronti gli orrori lovecraftiani, i tuoi investigatori verranno risucchiati dalla follia che inciderà sul loro livello di sanità mentale, causando traumi che avranno un peso sull’esito dell’investigazione. Cerca di non perdere il controllo e fai le scelte giuste… gli Antichi stanno per tornare.