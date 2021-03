GLOS: nasce la prima scuola italiana di localizzazione di videogiochi!

Il settore videoludico è da sempre in espansione sotto molti punti di vista e, ovviamente, con l’espansione di un settore, si vanno man mano creando nuove figure professionali dedite a ricoprire il loro specifico ruolo. Quest’oggi, grazie a Fondazione Vigamus e FUSP, Fondazione Unicampus San Pellegrino, GLOS diventa realtà.

Ma cos’è GLOS? Games Localization School è la prima scuola specializzata alla formazione di professionisti per la localizzazione di videogiochi e opere in generale come fumetti, romanzi, guide e altro ancora. Il primo corso, dalla durata di 120 ore, è composto da tre moduli complementari, che mirano a formare gli studenti nella localizzazione del testo nell’opera interattiva, nella traduzione di prodotti crossmediali legati al videogioco e nell’adattamento e doppiaggio delle opere multimediali interattive.

Le lezioni del suddetto corso sono organizzate in modo tale da poterle tenere interamente online e sono divise tra sessioni teoriche e pratiche, senza dimenticare inoltre laboratori e seminari con esperti e veterani del settore, divenendo così complementari a tutto il percorso di studio atto a far nascere ii “traduttori del videogioco”.

Qualora voleste più informazioni, con questo link potrete accedere al sito web ufficiale. GamesVillage vi informa, inoltre, che le iscrizioni al primo corso tenuto presso GLOS sono già aperte!