EA Play si unisce a Xbox Game Pass per PC da domani!

La tanto attesa notizia che tantissimi fan aspettavano, è finalmente arrivata. Ci è voluto un po’, soprattutto dopo i vari rinvii, ma alla fine, il servizio proprietario di Electronic Arts, EA Play, si unirà al catalogo Xbox Game Pass per PC a partire da domani!

L’annuncio arriva direttamente dal blog ufficiale Xbox, informando i propri utenti che nella giornata di domani 18 marzo, dalle ore 22.00 italiane, il catalogo targato Electronic Arts, si unirà a quello Microsoft per PC.

Ciò significa che, da domani, i sottoscritti all’abbonamento Xbox Game Pass (sia esso Ultimate o no) per PC si ritroveranno titoli del calibro di Star Wars Jedi: Fallen Order, FIFA 20, Titanfall 2 e Need for Speed Heat, incluso i titoli di alcuni tra i franchise più popolari di EA come Battlefield, Madden NFL, Command & Conquer, e The Sims e tanti altri ancora.



Il tutto verrà inlcuso nell’offerta del servizio Microsoft, senza alcun cambiamento per i costi. Mentre qui sotto vi lasciamo al video pubblicato per il matrimonio tra EA Play e Xbox Game Pass per PC, diteci cosa ne pensate dell’unione portata a termine, proprio come su console. Fatecelo sapere e continuate a seguire GamesVillage!