Final Fantasy VII Ever Crisis avrà un sistema gatcha per le armi

In seguito alle informazioni ricevute per Final Fantasy VII Remake Intergrade, Tetsuya Nomura ha rivelato ulteriori dettagli su Final Fantasy VII Ever Crisis. Secondo quanto dichiarato in una recente intervista su Famitsu, quest’ultimo ha apertamente affermato che nel titolo le armi avranno un sistema gatcha, quanto avviene in giochi di questa tipologia come Genshin Impact ed altri

Però, Final Fantasy VII Ever Crisis avrà dei capitoli di storia gratuiti, e ci saranno dei contenuti non presenti nella versione originale del prodotto. Come se non bastasse, il titolo racconterà la trama di Final Fantasy The First Soldier, il titolo battle royale dedicato all’universo di Final Fantasy. Nomura ha svelato l’obiettivo che hanno intenzioni di concretizzare con The First Soldier, dichiarano che vogliono raggiungere un target differente.