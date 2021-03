Super Bomberman R: superate le due milioni di copie vendute

Konami è lieta di annunciare che un titolo appartenente ad uno dei franchise più conosciuti, Super Bomberman R, ha superato le due milioni di copie vendute sin dal suo lancio, avvenuto nel 2017. Originariamente pubblicato solo su Nintendo Switch, è poi arrivato anche su Xbox One, PS4 e PC nel 2018.

Tramite il proprio account Twitter, il colosso nipponico (che di recente è stato sotto i riflettori per questioni “amministrative” della compagnia stessa), ha dichiarato che prossimamente verrà lanciata una campagna commemorativa per festeggiare l’evento.

Il titolo porta con sé una nuova campagna, giocabile in solo o in coop con in più l’aggiunta del multigiocatore. La Battle Mode torna e sarà possibile giocarla con otto giocatori, potendo scegliere tra 27 personaggi, ciascuno con le proprie abilità. Vi ricordiamo infine, che il battle royale spin-off, Super Bomberman R Online arriverà su PC, Xbox One, PS4 e Switch durante il corso dell’anno, con tanto di cross-play.