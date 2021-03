Final Fantasy VII Ever Crisis: nuove informazioni su battaglie e dungeon speciali

Non c’è dubbio che i numerosissimi fan di Final Fantasy VII avranno da che vedere e fare nei prossimi mesi e anni. Tra FFVII Remake, Intergrade, The First Soldier e Final Fantasy VII Ever Crisis, ce n’è davvero per tutti i gusti.

In queste ore, Nomura ha fornito tante nuove informazioni per quanto riguarda l’ultimo dei titoli sopra citati (vi citiamo inoltre le news relative a Intergrade). Oltre al sistema Gatcha, di cui potete leggere qui, vi saranno battaglie e dungeon “speciali” disponibili al di fuori della storia principale proposta.

Ciò sta a significare che i giocatori potranno creare il loro dream team per combattere contro avversari sempre più duri: ve li vedete Sephiroth e Cloud combattere insieme? Probabilmente sì. Inoltre, Nomura fa sapere che la colonna sonora sarà basata su quella della release principale.

Final Fantasy VII Ever Crisis è attualmente in sviluppo per iOS e Android, atteso per il 2022. Cosa ne pensate del titolo mobile proposto da Square Enix? Fatecelo sapere e continuate a seguire GamesVillage!