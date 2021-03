Disco Elysium the Final Cut in arrivo il 30 marzo!

ZA/UM ha anunciato nella giornata di oggi che Disco Elysium The Final Cut, l’edizione definitiva (annunciata lo scorso dicembre) dell’RPG, pluripremiato capolavoro d’esordio del developer indie estone, sarà disponibile a partire dal prossimo 30 marzo 2021 in versione digitale su PlayStation Store, Steam, GOG, Epic Game Store, App Store e Google Stadia. La versione Final Cut sarà disponibile gratuitamente per tutti coloro che possiedono già ua copia del gioco.

Disco Elysium The Final Cut riporta in vista gli abitanti di Revachol attraverso l’introduzione di un milione di doppiaggi diversi di attori scelti in tutto il mondo, e inoltre aggiunge nuove quest politiche. Preparatevi a esplorare aree mai viste, a incontrare un cast sempre più ampio di cittadini memorabili, e lasciate un segno ancora più enorme sul mondo, il tutto con un gameplay migliorato “quality of life”, e la nuova opzione di replicabilità.

Disco Elysium è un open world RPG, vincitore del premio BAFTA, oltre che di svariati premi dei The Game Awards, che presenta un numero impressionante di scelte e di conseguenze. Al suo interno si impersona un detectiveche ha a disposizione un sistema di skill unico e un’intera città all’interno della quale scegliere il proprio cammino. Il destino del personaggio è completamente nelle vostre mani: scegliete di diventare un eroe o un mostro, di essere un detective perfetto o un corrotto, muovendovi in un ambiente popolato di peronaggi indimenticabili.