Play at Home 2021: ecco i nuovi titoli gratuiti per la primavera, c’è Horizon Zero Dawn

A partire dal 26 marzo 2021 tornerà il Play at Home, il progetto di Sony che permetterà ai giocatori di PlayStation di scaricare gratuitamente alcuni titoli indie per PlayStation 4 e PS VR. L’iniziativa, promossa per la prima volta lo scorso anno in occasione del lockdown causato dalla pandemia globale, è stata rinnovata anche quest’anno, a partire dal 2 marzo e fino a giugno.

Con un messaggio di Jim Ryan in persona sul blog ufficiale di PlayStation sono stati annunciati i dieci titoli che seguiranno Ratchet & Clank, il titolo per PlayStation 4 lanciato all’inizio del mese e che potrà essere richiesto ancora fino alla notte del 1 aprile 2021.

Il 26 marzo saranno dunque ben dieci i nuovi titoli Play at Home disponibili gratuitamente, e saranno le opere di alcuni dei principali sviluppatori indie che lavorano per Sony. Inoltre ci sarà anche una versione di prova estesa di Funimation (o di Wakanim) nei paesi in cui sono disponibili. Di seguito trovate un elenco dei grandi titoli che vi attendono su Play at Home:

Ci sarà inoltre una selezione di giochi per PlayStation VR

Astro Bot Rescue Mission : scopri i giochi di piattaforme come non li hai visti prima, grazie a PlayStation VR, in questa emozionante operazione di salvataggio. Prendi il controllo di Astro in una epica avventura con lo scopo di portare in salvo il suo equipaggio: grazie al visore PS VR, sarai al centro dell’azione. Spicca ogni salto con attenzione ed esamina ogni anfratto: ci sono un sacco di segreti da scoprire in questa avventurosa missione.

: scopri i giochi di piattaforme come non li hai visti prima, grazie a PlayStation VR, in questa emozionante operazione di salvataggio. Prendi il controllo di Astro in una epica avventura con lo scopo di portare in salvo il suo equipaggio: grazie al visore PS VR, sarai al centro dell’azione. Spicca ogni salto con attenzione ed esamina ogni anfratto: ci sono un sacco di segreti da scoprire in questa avventurosa missione. Moss : Moss è un puzzle game d’avventura per giocatore singolo, nonché una nuova IP creata da Polyarc per la piattaforma VR. In Moss, i giocatori incontrano Quill, una giovane topolina con grandi sogni che superano i confini della sua colonia. Durante l’esplorazione dei boschi trova una misteriosa reliquia di vetro e risveglia un antico potere magico.

: Moss è un puzzle game d’avventura per giocatore singolo, nonché una nuova IP creata da Polyarc per la piattaforma VR. In Moss, i giocatori incontrano Quill, una giovane topolina con grandi sogni che superano i confini della sua colonia. Durante l’esplorazione dei boschi trova una misteriosa reliquia di vetro e risveglia un antico potere magico. Thumper : Thumper è violenza ritmica: azione ritmata, velocità pazzesca e fisicità brutale. Tu sei un insetto spaziale. Affronta il vuoto infernale e sfida una testa gigantesca e delirante che viene dal futuro. Ogni violento impatto è accompagnato da una martellante colonna sonora originale. Per raggiungere il nirvana sinestetico devi attraversare l’inferno ritmico.

: Thumper è violenza ritmica: azione ritmata, velocità pazzesca e fisicità brutale. Tu sei un insetto spaziale. Affronta il vuoto infernale e sfida una testa gigantesca e delirante che viene dal futuro. Ogni violento impatto è accompagnato da una martellante colonna sonora originale. Per raggiungere il nirvana sinestetico devi attraversare l’inferno ritmico. Paper Beast: vivi un’odissea onirica nella realtà virtuale. Scopri un ecosistema selvaggio nato dai dati perduti su Internet. Sii il primo ad esplorare un mondo popolato da creature esotiche e sorprendenti e plasma l’ambiente intorno a te per superare ostacoli e puzzle. Svela i misteri di Paper Beast, un gioco nato dall’immaginazione di Eric Chahi (Another World, From Dust).

Tutta questa fantastica selezione di giochi sarà disponibile dal 26 marzo fino al 23 aprile, ma soprattutto, a partire dal 20 aprile 2021, Horizon Zero Dawn: Complete Edition sarà disponibile per il download gratuito fino al 15 maggio.