Dragonball: ecco il ritorno di Cell!

Nonostante l’anime di Dragonball Super sia ormai fermo da anni, gli appassionati dell’opera di Akira Toriyama non si stanno certo annoiando. Da una parte infatti il manga disegnato da Toyotaro sta proseguendo con il nuovo arco narrativo di Granolla il Sopravvissuto, dall’altro, per gli amanti della versione animata, c’è sempre la coinvolgente net serie Super Dragonball Heroes, un adattamento animato ispirato al videogoco giapponese, che va in onda ogni mese e sembra riservare sempre incredibili sorprese.

Come ad esempio quella che riguarda uno dei più amati villain della storia del franchise di Toriyama, Cell, che ha fatto il suo ritorno nell’ultimo episodio dell’anime, uscito oggi in Giappone. La serie è recentemente entrata in un nuovo arco narrativo, intitolato La guerra del nuovo spazio-tempo, e, stando al poster promozionale rilasciato in occasione dell’uscita del nuovo episodio, sembra che Cell ricoprirà un ruolo in questa storia (anche se non è ancora dato sapere quale).

Tutto quello che si sa è che questo Cell dovrebbe essere originario dello pseudo-universo creato per l’arco narrativo Spazio e Tempo, e che è già comparso in forma di fantasma, in degli episodi precedenti. Ora però è arrivato il momento del suo ritorno in carne e ossa. Contro chi combatterà l’Essere Perfetto creato dal dottor Gero?

I fan non hanno dubbi sulla risposta, e premono per un rematch con Goku. Sarà sicuramente interessantissimo vedere il celeberrimo villain alle prese con le nuove trasformazioni di Goku come l’Ultra Istinto. Che Cell abbia qualche asso nella manica?