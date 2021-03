Il gatto con gli stivali 2 ha una data di uscita

Come riporta Deadline, oggi la Universal Pictures ha fissato le date di uscita di due dei prossimi film targati Dreamworks Animation. Innanzitutto, dopo tanti anni, la Universal ha fissato la data di uscita del sequel de Il gatto con gli stivali che avrà come titolo Puss in the Boots: The Last Wish, che arriverà negli States il 23 settembre 2022.

Il sequel di Puss in the Boots è diretto da Joel Crawford e prodotto da Mark Swift, il team creativo dietro I Croods 2: Una Nuova Era, uno dei successi più incredibili di questo periodo di pandemia con 158 milioni di dollari. Il protagonista avrà di nuovo la voce di Antonio Banderas in un’avventura che lo porterà a trovare “L’ultimo desiderio” per riavere indietro tutte le nove vite che, nel corso delle sue avventure, ha sprecato quasi totalmente.

Il secondo titolo è The Bad Guys basato sul romanzo per ragazzi firmato da Aaron Blabey. La pellicola animata è diretta da Pierre Perifel, al suo esordio alla regia, e vedrà una serie di cattivi – Mr. Wolf, Mr. Snake, Mr. Piranha, Mr. Shark e Ms. Tarantula – che vogliono provare la loro missione più difficile: diventare buoni. Il film uscirà il 15 aprile 2022.