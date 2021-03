Hourman: Warner sviluppa il film DC

Per Deadline, la Warner Bros. ha messo in cantiere un nuovo adattamento cinematografico live-action dedicato ad un personaggio dei fumetti della DC Comics. Stiamo parlando del popolare personaggio di Hourman: l’adattamento sarà prodotto dalla Chernin Entertainment, per la prima volta dietro un film della DC.

Creato originariamente nei fumetti da Ken Fitch e da Bernard Baily nel 1940, l’eroe ha avuto ben tre incarnazioni con la prima chiamata Rex Tyler. Nelle più recenti incarnazioni è suo figlio, Rick, ad assumerne l’identità. La Warner ha provato a realizzare un progetto su Hourman in questi anni e ci è andata vicinissimo con una serie tv per The CW. Il serial non è mai diventato realtà ma il personaggio è apparso in Legends of tomorrow.

Non è chiaro su quale alter ego sia incentrato il film né quando la Warner ha intenzione di farlo uscire, non avendo fissato una data di uscita. Noi vi terremo aggiornati a riguardo.