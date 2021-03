Crunchyroll vota i migliori combattimenti anime!

I combattimenti, si sa, sono una parte fondamentale degli anime shonen. A partire dalle opere pionieristiche del genere, per arrivare a quelle più moderne, i duelli tra personaggi dai poteri sovrumani sono sempre stati il vero pepe di questo genere. La stagione invernale 2021 ci ha finora regalato alcuni grandissimi e intensi scontri, e Crunchyroll (che ha da poco annunciato i suoi premi per il 2020) ha deciso di presentare la sua shortlist con le migliori battaglie viste in questi mesi.

Si tratta, ovviamente, di una lista di grande qualità, che comprende alcuni dei titoli più celebrati del momento: anime come Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, L’attacco dei giganti e Re:Zero, che hanno saputo regalarci alcuni tra i momenti più adrenalinici e interessanti della stagione. Momenti che non faranno altro che aumentare mano a mano che il nuovo anno degli anime proseguirà.

Ma andiamo immediatamente a scoprire insieme gli scontri più belli selezionati per noi da Crunchyroll:

Gojo Satoru vs Sakuna, Jujutsu Kaisen

Brevissimo ma bellissimo scontro tra il professore del Tokyo Metropolitan Curse Technical College, Gojo Satoru, e il Re delle Maledizioni, Sakuna, incarnatosi nel corpo di Yuji Itadori, animato alla perfezione dai ragazzi di MAPPA. La velocità e la potenza dei due combattenti è inimmaginabile, anche se si tratta di uno scontro durante il quale Gojo non si sta impegnando davvero al massimo.

Eren Jaeger vs Gigante Martello, L’attacco dei giganti

Durante la sua incursione nel paese di Marley, Eren Jaeger si ritrova a fare i conti con l’arma nascosta della nazione, il Gigante Martello, capace di utilizzare il potere di indurimento per produrre armi a suo piacimento. Uno scontro impressionante e sanguinoso, che porta ancora la firma dello studio d’animazione MAPPA.

Shishio vs Senku, Dr. Stone

TMS Entertainment firma questa bellissima battaglia che vede protagonisti Shishio e Senku durante la Stone War di Dr. Stone. In una vera e propria lotta contro il tempo i nostri eroi riusciranno a raggiungere il loro obiettivo. E senza nessuna vittima.

Garfiel vs Elsa, Re:Zero Starting Life in Another World

Uno scontro infernale, totale, cruento e disperato quello di Garfiel ed Elsa in Re:Zero. Il lavoro all’animazione dello studio White Fox è magistrale e ci restituisce un duello carico di passione e ambiguità, in cui il confine tra follia e sanità mentale scompare.

Kumoko vs le Tre Scimmie, So I’m a Spider So What?

Kumoko ci dimostra che anche da sola di fronte a un esercito di scimmie non sia una forza da sottovalutare, nemmeno quando i tre capi di quell’armata attaccano contemporaneamente. Quando si è reincarnata nel mostro più debole del Grande Labirinto di Elroe la davamo per spacciata. Beh, ci sbagliavamo.

Hinata vs Rimuru, That Time I Got Reincarnated as a Slime

Un trattato di scherma, uno scontro tutto al femminile dai sentimenti profondi quello che coinvolge Hinata e Rimuru, con lame color arcobaleno che lampeggiano in cielo. Un vero capolavoro da parte dei ragazzi di Eight Bit.