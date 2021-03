Justice League: Snyder sullo sviluppo del film

Zack Snyder’s in tutto il mondo grazie alla Alla vigilia dell’arrivo della Justice League in tutto il mondo grazie alla Warner vi proponiamo una nuova intervista al suo filmaker.

In una nuova intervista, Zack Snyder ha ricordato lo sviluppo del film prima del 2017: “quando abbiamo iniziato, io e Chris Terrio sapevamo che ci sarebbero stati altri film: era in cantiere un film su Flash con un ruolo importante per Cyborg, Wonder Woman non era ancora uscito. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori di Flash dell’epoca e sono stato coinvolto in Wonder Woman. E abbiamo pianificato un secondo ed un terzo capitolo. L’idea era quella di incontrare Cyborg nel film, che era il cuore della pellicola. All’epoca non c’era alcun film stand-alone su Cyborg, ma il piano era sempre quello di averlo. Quindi abbiamo cercato di mostrarne il passato“. Snyder ha poi affermato che per il film è ispirato ai lavori di Jack Kirby su New Gods e ciò che hanno fatto Grant Morrison e Alex Ross con il team di supereroi.