Resident Evil Village: nuovi dettagli sulla prossima demo

La prossima demo di Resident Evil Village sarà molto particolare e diversa da “Maiden”. A dirlo è Capcom “in persona”, che tramite la rivista Famitsu ha affermato che la nuova versione dimostrativa che verrà proposta nelle prossime settimane includerà porzioni di gameplay appartenenti al gioco originale e non sarà una demo a scopo dimostrativo.

Dunque, sarà possibile giocare il titolo definitivo, o almeno, una parte di esso, anche se al momento non ci è dato sapere quale sequenza sarà possibile provare in anticipo. Aspettiamoci comunque di giocare una sequenza del titolo priva di spoiler o comunque non molto impegnativa e che soprattutto durerà soltanto qualche decina di minuti. Si tratta comunque di qualcosa in più rispetto alla prima versione dimostrativa, cui scopo era quello di mostrare le potenzialità del survival-horror e nulla più.

Vi ricordiamo che Resident Evil Village verrà pubblicato il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Vi ricordiamo che novità sul titolo giungeranno domenica in occasione dell’evento Play! Play! Play!. La nuova demo verrà annunciata durante la presentazione?

Capcom also confirms in Famitsu that the next Resident Evil Village demo after MAIDEN will feature a portion taken from the final game, unlike MAIDEN, which is purely a visual demo that was meant to be a technical showcase.#REBHFun — Alex Aniel (@cvxfreak) March 17, 2021