Monster Hunter Rise Guida: i consigli per iniziare al meglio!

L’arrivo di Monster Hunter Rise (qui la nostra recensione) è sempre più vicino. Il nuovo esponente della saga dedicata ai cacciatori più arditi del mondo videoludico è pronto a fare il suo debutto. Il prossimo 26 marzo (ossia oggi) il pargolo di Capcom approderà in esclusiva su Nintendo Switch, e la software house sembra aver voluto fare le cose in grande con questo nuovo capitolo.

Il titolo, che fa un po’ da spartiacque tra il nuovo corso di World ed i vecchi Monster Hunter, quelli più amati dai fan della saga, si è subito palesato come un prodotto ricco di spunti di interesse, con tante novità a livello di gameplay, ma anche tanti punti di contatto con quelli che sono i dogmi della saga.

Iniziare al meglio con Rise, soprattutto per chi viene da Monster Hunter World, può apparire più semplice del previsto, date le similitudini tra i due prodotti. In ogni caso però giocare bene a Monster Hunter Rise non risulta semplice come si potrebbe immaginare. Il titolo, infatti, grazie alla sua mole di contenuti va approcciato come tutti i Monster Hunter: con tanta calma, tattica e strategia. Noi, chiaramente, vogliamo provare ad aiutarvi ad approcciare nella maniera più produttiva possibile a quello che sarà il nuovo corso della saga Monster Hunter. Per questo motivo abbiamo deciso di creare una sorta di guida per iniziare al meglio l’avventura col vostro cacciatore o la vostra cacciatrice. Se siete interessati all’argomento vi invitiamo a seguire la nostra copertura dedicata al titolo e ovviamente a proseguire nella lettura di questa mini guida per iniziare al meglio l’avventura.

Monster Hunter Rise: l’arma giusta, al momento giusto!

Primo punto importante per ogni Monster Hunter, e Rise non fa eccezione, è la scelta dell’arma. Come ben sapete se siete appassionati della saga e come dovrete imparare se giocate per la prima volta a Monster Hunter, la scelta dell’arma è vitale per andare avanti nel modo migliore possibile all’interno del titolo. Ogni arma infatti ha un moveset e una serie di tecniche e abilità peculiari, che rendono i vari scontri differenti tra di loro.

Di conseguenza, riuscire a padroneggiarle al meglio è uno step fondamentale che ogni cacciatore deve assolutamente soddisfare prima di avanzare. La nostra primissima ditta è quindi il provare ogni arma tramite le sessioni allenamento e scegliere quindi quella più adatta a voi. Non vi fossilizzate però sull’arma, poiché andando avanti col gioco vi accorgerete che ci sono comunque dei mostri che possono essere sensibili a un tipo di arma piuttosto che ad un altro e di conseguenza potreste trovarvi nella situazione di dover o voler cambiare.

Conoscere bene il proprio arsenale!

Dopo aver scelto la vostra arma iniziale, il secondo step fondamentale riguarda la gestione dell’inventario. Come tutti i Monster Hunter, Rise ha una profondità strategica molto maggiore di quanto si potrebbe immaginare. Esistono molti item di supporto come l’intrappolatore, le sfere di potenziamento, le sfere soporifere, i vari tipi di proiettili e quant’altro ed è pertanto giusto conoscere bene ciò che si sta facendo.

Molte volte ci si getta nello scontro aperto senza prendere in considerazione i vari item e il loro utilizzo ideale. Questi possono invece risolvervi la situazione volgendo lo scontro a vostro favore o comunque semplificandolo. È bene dunque farsi una cultura di quello che è l’enorme parco degli strumenti che il titolo mette a nostra disposizione.

La scelta del set: croce e delizia della produzione

Discorso simile ma differente va fatto per l’equipaggiamento. Ogni pezzo di equipaggiamento possiede delle abilità e delle caratteristiche peculiari. Prima di decidere di lanciarvi a capofitto su un set guardatene bene i vari bonus che esso vi fornisce e create così la vostra build ideale, anche considerando l’arma che utilizzate. Ponderate bene dunque le vostre scelte e prendete in considerazione l’idea che vi toccherà spesso farmare per ore e ore allo scopo di migliorare il vostro equipaggiamento, altro importante consiglio, legato in qualche modo a quello precedente, concerne la gestione delle missioni e del farming.

Monster Hunter Rise mette a disposizione del giocatore molto richieste e missioni, che danno la possibilità proprio di sbloccare oggetti per la creazione. Tenete sempre bene a mente che piuttosto che procedere alla cieca o a testa bassa verso una nuova missione o un nuovo rango potrebbe non essere utile come farmare un determinato mostro. Quindi cercate di tenere sempre ben presente questa cosa in quanto potrebbe risultare un elemento fondamentale per aiutarvi a calarvi nel miglior modo possibile a immergervi in un universo più stratificato di quanto possa sembrare.

Monster Hunter Rise: il nemico del mio nemico è… mio nemico!

Un altro passo fondamentale riguarda la conoscenza approfondita del nemico cui si dà la caccia. Un po’ come tutti gli altri prodotti della saga, Monster Hunter Rise è un titolo ricco di nemici da sconfiggere, di bestie feroci da affrontare, ognuna delle quali possiede peculiarità, statistiche, resistenze e attacchi peculiari, quindi non gettatevi in scontri consecutivi con troppa rapidità, a meno che non si tratti di creature molto simili tra loro, cosa che raramente accade. Di conseguenza quindi cercate di essere più malleabile possibile e giocare adattandovi a quello che è il mostro che avete di fronte in quel momento. Cercate dunque di ponderare il vostro atteggiamento in base al nemico che avete davanti, senza gettarci a capofitto all’attacco, cosa che potrebbe risultarvi fatale in determinati frangenti. Approfondite dunque la conoscenza del bestiario.

Infine, al di là della sfera ludica, è bene ricordare che la dritta più sentita riguarda il munirvi di una cosa fondamentale: la pazienza. Monster Hunter Rise, così come gli altri titoli della saga, è un titolo molto complesso, che richiede tanta attenzione e che può dare al giocatore molte soddisfazioni ma anche farlo imprecare non poco. Di conseguenza, munitevi in partenza di tanta pazienza se volete approcciare seriamente Monster Hunter Rise, cosa che vi consigliamo caldamente. È importante, detto ciò, prima dell’acquisto, prendere coscienza del fatto che Monster Hunter Rise è un titolo molto longevo, ricco di cose da fare e di sfide da superare. Non poterci dedicare il tempo giusto può dunque rappresentare un ostacolo ma credeteci quando vi diciamo che vi ripagherà di ogni sforzo che gli dedicherete.