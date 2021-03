Far Cry 6: Ubisoft avverte sulle fake email di accesso anticipato

L’atteso Far Cry 6 è stato annunciato ufficialmente l’anno scorso, inizialmente con un’uscita prevista per lo scorso 18 febbraio 2021, ma successivamente rinviata all’anno fiscale 2022, con data ancora da destinarsi. Nelle ultime ore, però, Ubisoft è stata costretta a rompere il silenzio: l’azienda francese, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni di avvertimento su delle fake email che potrebbero arrivare nelle caselle postali di alcuni.

Si tratterebbero di inviti a un periodo d’accesso anticipato al gioco, accesso non ancora contemplato da Ubisoft, che sta indagando sulla faccenda e pertanto raccomanda di non aprire questi messaggi.

Ad alcuni nostri creatori di media e contenuti sono state inviate delle fake email , utilizzando il dominio Ubisoft, che vi invitano a prendere parte ad un accesso anticipato per Fair Cry 6. Vi preghiamo di ignorare tali email. Il nostro team di sicurezza sta indagando.



Vi ricordiamo che Far Cry 6 uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC e Stadia. Al momento, Ubisoft non ha disposto ancora una data ufficiale.