The King Of Fighters XV: rivelato Terry Bogard

The King Of Fighters XV, titolo di SNK, si è mostrato nel suo primo vero teaser trailer mozzafiato a gennaio, mostrando tutta la bellezza dei suoi combattimenti in 4k next-gen fin dal primo istante. Dopo la pausa in seguito all’annuncio di Chizuru durante il podcast Fighting Game Publishers Roundtable, gli annunci settimanali sono ripresi con la rivelazione di Andy Bogard. Il direttore creativo Eisuke Ogura, ha precisato che il titolo è migliorato molto sia dal punto di vista tecnico per la realizzazione per i modelli dei personaggi, per poter rendere il gioco più entusiasmante. SNK continua a promuovere The King of Fighters XV, pubblicando un nuovo trailer con protagonista Terry Bogard, fratello maggiore di Andy Bogard.

Come il fratello minore, Terry usa potenti attacchi che possono respingere l’avversario: insieme ai contraccolpi, è anche abile nel raccogliere il suo Chi e spararlo agli avversari, il che è particolarmente utile quando li si destreggia in combo utilizzando tutte le sue mosse classiche, da Power Wave e Power Geyser a Burn Knuckle e Buster Wolf. Per ricapitolare, i primi tre annunci, Meitenkun, Shun’ei e Benimaru, hanno completato l’Hero team, mentre gli annunci di Kyo, Iori e Chizuru completarono il Sacred Treasures team.

Nel trailer di Andy, finalmente si completa un altro team: viene presentato The Battle Of Destiny, e subito dopo il team Fatal Fury composto da Andy Bogard, Terry Bogard e Joe Higashi. Il trailer continua mostrando il gameplay di Terry contro i componenti del team. The King of Fighters XV è attualmente previsto per quest’anno, anche se una finestra di lancio e le piattaforme devono ancora essere annunciate. Finora, abbiamo ricevuto i trailer dei personaggi di Kyo Kusanagi , Iori Yagami , Chizuru Kagura e Joe Higashi.