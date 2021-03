Returnal: nuovi dettagli sulla modalità multiplayer asincorna

Dopo la pubblicazione dello story trailer che ha suscitato non poco hype tra i giocatori, nuovi dettagli emergono su Returnal, l’esclusiva Playstation 5 sviluppata dalla finlandese Housemarque in arrivo il 30 aprile. A fornirli è lo stesso il narrative director Greg Louden dello sparatutto rouge-like in un update pubblicato su PlayStation Blog: questi, infatti, ha confermato la presenza di una modalità multiplayer, ma asincrona, che riprende un po’ le meccaniche gameplay multiplayer della serie Souls.

Il giocatore si imbatterà spesso in delle “proiezioni” lasciate dagli altri giocatori, che mostreranno come sono morti. Dopo aver visto una di queste proiezioni, il giocatore sarà in grado di decidere come comportarsi in seguito, se raccogliere i loro resti per ottenere oggetti oppure vendicarne la morte. Queste proiezioni si differiranno da qualsiasi altro audio log che capiterà di trovare all’interno del gioco, proprio per la loro natura dinamica e direttamente connessa ai singoli giocatori.