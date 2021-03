Rune Factory V: Marvelous rivela nuove informazioni

Marvelous Interactive ha pubblicato nuove informazioni per Rune Factory V, mostrando la varietà di armi che potrai utilizzare durante la tua avventura e fornendo uno sguardo dettagliato al suo sistema di combattimento. Il gioco non ha ancora una data di lancio in occidente, mentre è attualmente prevista la sua uscita per il 20 maggio in Giappone. Di seguito una panoramica delle nuove informazioni:

Armi

Ci sono otto tipi di armi con caratteristiche uniche in Rune Factory, usando continuamente lo stesso tipo di arma, puoi migliorare le tue abilità e imparare vari tipi di attacchi. Le armi si suddividono in Spada a una mano, Spada a due mani, Doppie spade, Lancia, Ascia, Martello, Pugni, Bastone.

Abilità runiche e Seed Circle

Le abilità runiche sono attacchi speciali che richiedono punti runici (RP): possono essere sostituite in qualsiasi momento, permettendoti di cambiare stile di gioco al volo a seconda dei tuoi nemici. Per quanto riguarda il Seed Circle, questo ti permette di legare i mostri e renderli temporaneamente tuoi alleati.

Personaggi

Avrai la possibilità di portare con te cittadini e mostri per l’avventura e saliranno di livello proprio come il personaggio principale. Gli abitanti di Rune Factory V includono:

Randolph: Un vecchio e onesto fornaio sempre sorridente.

Un vecchio e onesto fornaio sempre sorridente. Yuki: gestisce il forno con Randolph.

gestisce il forno con Randolph. Heinz: Gestisce un negozio in città, ma sta cercando di venderlo per andare all’avventura.

Gestisce un negozio in città, ma sta cercando di venderlo per andare all’avventura. Doug: un fabbro esperto.

un fabbro esperto. Palmo Crasi Viviage: un famoso architetto che ha progettato la maggior parte degli edifici a Rigberth.

L’ ultimo trailer non ha mostrato molti combattimenti, ma ha rivelato immagini migliorate, meccaniche e altro ancora. Rune Factory V verrà lanciato per Switch il 20 maggio in Giappone e nel 2021 in occidente.