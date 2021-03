Xbox Series X|S: Auto HDR in arrivo su PC

Una delle innovazioni di punta di Xbox Series X|S ( se non l’avete ancora fatto, date un’occhiata al prossimo catalogo Xbox Game Pass) è l’Auto HDR, basato su un algoritmo di apprendimento automatico per implementare l’HDR alla maggior parte dei titoli retrocompatibili su tutti i sistemi Xbox, elevando così di molto l’immagine rispetto allo standard SDR.

Ebbene Microsoft ha deciso di portare l’Auto HDR su PC! A spiegarlo dettagliatamente è la program manager di Microsoft Hannah Fisher in un post pubblicato sul DirectX Developer Blog.

Oggi siamo entusiasti di presentarti un’anteprima dell’ Auto HDR per la tua esperienza di gioco su PC e stiamo cercando il tuo aiuto per testarlo. Vai alla sezione ‘Come abilitare l’HDR automatico’ per iniziare! Quando l’avrai abilitato sul tuo PC da gioco con capacità HDR, otterrai automaticamente fantastiche immagini HDR su oltre 1000 giochi DirectX 11 e DirectX 12!



Al momento, Auto HDR su PC è disponibile solo per coloro che fanno parte del programma Windows Insiders (build 21337 o successiva). Per ora non si sa quando verrà avviato completamente e sarà disponibile per tutti.