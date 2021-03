The Elder Scrolls Online: disponibile il DLC Flames of Ambition

Il DLC The Elder Scrolls Online: Flames of Ambition è ora acquistabile su Xbox One e PlayStation 4 e porta con sé due nuovi dungeon epici, oltre a dare il via alla storia annuale del 2021 di Cancelli dell’Oblivion. È inoltre disponibile l’aggiornamento 29 su Xbox One e PlayStation 4, che introduce una serie di novità e miglioramenti gratuiti per tutti i giocatori, tra cui il sistema Champion ripensato per i giocatori di alto livello.

All’interno del DLC e nell’aggiornamento del gioco base, i giocatori troveranno:

Due nuovi dungeon: Black Drake Villa e The Cauldron

L’inizio dell’avventura annuale del 2021: Cancelli dell’Oblivion

Nuove ricompense, tra cui set di oggetti, obiettivi e collezionabili

Aggiornamento per il sistema Champion e schede personaggio migliorate

E altro ancora!

Con il sistema Champion riprogettato, i giocatori potranno adattare meglio i personaggi al proprio stile di gioco grazie a tre gruppi di costellazioni. I cambiamenti introducono inoltre la barra campione, che permette di accumulare fino a quattro benefici passivi per ogni costellazione. Oltre al nuovo sistema Champion, l’aggiornamento 29 include altri miglioramenti e correzioni, tra cui schede personaggio rivisitate che mostrano statistiche avanzate. I giocatori potranno così notare meglio come i cambiamenti del personaggio (tramite Champion Point, abilità, equipaggiamento o attributi) ne modifichino l’efficacia.