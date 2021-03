Epic Games Store: in arrivo nuove funzionalità social

Epic Games ha annunciato nuovi aggiornamenti in arrivo sul suo negozio digitale Epic Games Store che aiuteranno i giocatori a vivere una migliore esperienza social durante l’utilizzo del launcher. In un post sul blog ufficiale, L’azienda ha affermato che ha tutte le intenzioni di creare l’idea di creare un luogo dove puoi connetterti con i tuoi amici interagendo con la chat vocale.

Una delle primissime nuove funzionalità in arrivo è il sistema Party. I giocatori si possono unire e parlare tra di loro tramite la chat vocale utilizzando il nuovo sistema. Gli utenti potranno uscire o entrare quando vogliono mentre giocano e navigano nel negozio. Inoltre Epic sta anche rilasciando una versione semplificata della finestra Party, che puoi vedere durante una partita, mostrando chi è nel gruppo e il suo stato.

Tuttavia, Epic non ha specificato quando arriveranno queste nuove funzionalità, e dunque non possiamo ancora sapere quando sarà possibile usufruire di esse. Ciò che è in arrivo però è una serie di aggiornamenti molto significativi per l’esperienza social sulla Epic Games Store. Funzionalità come carte giocatore, ricerca migliorata, visualizzazione ridotta a icona e il non disturbare. Epic Games, soprattutto nell’ultimo periodo, sta avendo un successo incredibile, entrando anche ufficialmente in IIDEA.