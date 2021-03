Apex Legends: il gioco battle royale diventa un fumetto

Dark Horse sta pubblicando un fumetto di Apex Legends. Secondo Respawn, non solo la serie sarà canonica, ma influenzerà anche i dialoghi di gioco di Apex. In un Tweet, lo sceneggiatore principale Tom Casiello, afferma che il prossimo fumetto sarà sceneggiato da Jesse Stern (Autore di Titanfall e Titanfall 2), e descriverà in dettaglio gli eventi che avranno impatto sulle storie dei singoli personaggi.

Il fumetto si chiama Apex Legends: Overtime e racconta una storia su come tutti i 16 personaggi giocabili nella battle royale, si uniscono per un obbiettivo comune. Salvare una città da scienziati, brutali assassini e il Sindacato, l’ultimo dei quali è il responsabile del controllo degli Apex Games.

Non è la prima volta che una delle storie del titolo viene raccontata al di fiori del gioco stesso. In vista della quarta stagione infatti, l’account Twitter di Apex ha adottato le sembianze di un conduttore di notizie che ha dettagliato l’introduzione di Revenant. Prima dell’inzio della stagione 8, il libro delle missioni di Pathfinder ha rivelato approfondimenti affascinanti su tutti i personaggi, incluso il numero di leggende collegate tra di loro.

Vi ricordiamo inoltre che Apex Legends è disponibile per PC, Playstation 4, Xbox One e da non molto anche su Nintendo Switch.

Yes, it's canon.

Yes, we brought back Titanfall's Jesse Stern to script it.

Yes, it's a story by the writing team.

Yes, it will affect the dialogue in the game.

Yes, events will transpire that will affect the Legends' stories.

Yes, we've been busy the last 18 months… https://t.co/KDIoNMI2sh

— Tom Casiello (@tommiecas) March 17, 2021