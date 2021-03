Fortnite: coinvolti anche i registi del film The Avengers

Da una bellissima presentazione della nuova stagione di Fortnite si scopre che i registi del film Avengers hanno contribuito alla co-regia del corto. Come riportato da una recente intervista, i fratelli Russo (che hanno diretto Avengers Infinity War ed Endgame) affermano di essere grandi fan del gioco e sono stati coinvolti per aiutare a produrre non solo l’introduzione di Jonesy, ma anche molti altri momenti di sviluppo del personaggio, che appariranno durante la sesta stagione.

Epic Games afferma inoltre che questo è stato l’evento più incentrato sulla trama mai prodotto per il gioco, ed è probabilmente per questo che i fratelli Russo hanno collaborato. I Russo hanno lavorato direttamente con gli sviluppatori del titolo per scrivere, creare uno storyboard, dirigere il trailer e addirittura anche alcune configurazioni dei personaggi non ancora rilevati ma che vedremo durante la nuova Stagione.

I registi hanno già lavorato con Epic Games, cercando di gettare le basi per il crossover di Infinity War del 2018. Ma anche l’incredibile approccio della Marvel alla narrazione potrebbe essere il modo migliore per inquadrare una storia completa e non far sembrare che le vicende di Fortnite non si perdano nel corso degli anni.

Inoltre, ricordiamo che la Stagione 6 è ora disponibile, e nel caso ve lo foste perso, qui sotto abbiamo il nuovo trailer ufficiale che è davvero fenomenale.