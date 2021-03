PlayStation 5: svelato il nuovo controller del PlayStation VR 2

In seguito ad alcuni dettagli legati al prossimo sistema di Realtà Virtuale in arrivo con PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment aveva già avuto modo di rivelare qualche dettaglio su cosa verrà introdotto rispetto al PlayStation VR, già disponibile nei negozi. Precedentemente, l’azienda giapponese aveva rivelato che il controller avrebbe mantenuto le caratteristiche del DualSense, infatti, proprio oggi, siamo venuti a conoscenza delle funzionalità legate proprio a quest’ultimo dedicato al mondo della VR su PlayStation 5.

Ecco le funzionalità elencate sul PlayStation Blog:

Inoltre, ecco alcune dichiarazioni dell’azienda sulla realizzazione dei controller VR per PS5:

I team dedicati a prodotto, progettazione e design di SIE hanno collaborato per realizzare il nuovo controller VR da zero con l’obiettivo di compiere un enorme passo in avanti rispetto ai giochi VR delle console attuali. Siamo entusiasti del controller che abbiamo sviluppato, ma ciò che conta ora è come gli sviluppatori di giochi potranno sfruttarne le funzionalità per creare esperienze VR di nuova generazione. I prototipi del nuovo controller VR saranno presto nelle mani della community di sviluppo e non vediamo l’ora di scoprire le loro idee e come il controller contribuirà a dare vita alla loro immaginazione.