Scarlet Nexus: svelata la data d’uscita ufficiale

Uno dei titoli maggiormente attesi da parte di Bandai Namco è sicuramente Scarlet Nexus, ormai sulla scena da un bel po’ e con tante informazioni a riguardo. In queste ore, è arrivata l’ultima, importante, novità. Oltre all’apertura dei preordini a partire da oggi, il colosso nipponico fa sapere che la pubblicazione ufficiale avverrà il 25 giugno 2021 per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC.

Nella produzione, potremo scegliere il nostro protagonista tra Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, e Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE.

La storia quindi procede parallelamente ma con risvolti in comune i quali andranno a far coincidere le avventure dei due personaggi per, alla fine, scoprire il mistero dietro lo Scarlet Nexus.

Un nuovo trailer è stato pubblicato per l’occasione ma, prima di vederlo qui in calce, vi lasciamo alle informazioni delle varie edizioni che saranno disponibili, senza dimenticare inoltre che Bandai Namco ha annunciato anche l’anime ufficiale con un trailer, anch’esso situato in calce.

La Deluxe Edition (solo in formato digitale) include:

il gioco, un artbook digitale, la colonna sonora digitale, lo speciale set di uniformi da battaglia -Red-, l’oggetto cosmetico “The Other” e il SAS Plug-in.

La Guardians Edition (In esclusiva per lo store di e-commerce di BNEE) include

il gioco, 3 stampe, un artbook con copertina rigida, un adesivo delle FSE, una speciale confezione steelbook e tutti i contenuti digitali della Deluxe Edition.

Il bonus pre-order include

Lo speciale set di uniformi da battaglia -Audio-, l’oggetto cosmetico “Dream Catcher”, l’oggetto cosmetico “Face Vision Seal” e il set di accessori “Baki”.