Lara Croft Guardian of Light e Temple of Osiris in regalo per chi guarda l’evento

Come ormai ben saprete, tra pochi minuti avrà inizio l’evento Square Enix dedicato alle proprie produzioni. Proprio per questo, la software house giapponese celebra Square Enix Presents con due giochi in regalo per PC, Lara Croft Guardian of Light e Temple of Osiris.

I due titoli, che certamente si distaccano dal filone principale, sia in ambito di storia che, soprattutto, di gameplay, potranno esser riscattati solo durante l’evento stesso. Come potete vedere dal tweet che trovate qui sotto, vi basterà seguire la pagina ufficiale, rispondere al tweet in questione con l’hashtag #squareenixpresents e attendere che gli stessi vi rispondano con un messaggio diretto.

Nulla di più semplice insomma per riscattare i due titoli incentrati su Lara Croft. Intanto, noi di GamesVillage seguiremo l’evento a breve, veniteci a trovare durante la diretta sul canale Twitch!