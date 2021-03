Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy è ora disponibile

Soltanto qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un leak dallo store di Microsoft, il quale mostrava una possibile riedizione degli ultimi tre titoli della saga di Tomb Raider da parte di Crystal Dynamics in un unico pacchetto. A quanto pare, era praticamente confermato visto che adesso è ufficialmente disponibile all’acquisto la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy.

Ad essere pignoli, il listing del suddetto pacchetto è uscito sia su Xbox Store che PlayStation Store, disponibile all’acquisto dalla giornata di ieri, 17 marzo. Include, com’è possibile immaginare, tutti i tre titoli più recenti con tutti i DLC inclusi.

Al momento, la collection pare sia disponibile solo per Xbox One e PlayStation 4 e non sembra esserci alcuna versione migliorata per le console next-gen, almeno stando alle descrizioni dei prodotti. Il prezzo completo per entrambe le piattaforme è di €49.99, ma ora e fino al 2 aprile, vi sarà uno sconto del 60%, abbassandolo a €19.99.

Possiamo supporre, comunque, che la Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy sarebbe dovuta essere annunciata stasera, all’evento Square Enix Presents che, ovviamente, GamesVillage seguirà tamite il proprio canale Twitch. Che aspettate? Venite a trovarci!