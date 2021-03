Blue Fire: in arrivo le edizioni fisiche per PS4 e Switch

Il publisher Graffiti Games e lo sviluppatore Robi Studios, team dietro Blue Fire, hanno annunciato che il suddetto titolo riceverà le edizioni fisiche per le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch.

La data ufficiale è il 25 giugno e costerà €29.99 presso tutti i maggiori rivenditori. Blue Fire è stato pubblicato originariamente su Switch e PC tramite Steam il 4 febbraio e “presto” arriverà in digitale per PS4, Xbox One e Stadia.