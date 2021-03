Tomb Raider: trailer di lancio della Definitive Survivor Triolgy

Continua ad andare avanti lo Square Enix Presents, e dopo Outriders, tocca a Tomb Raider. Durante lo show vengono mostrate alcune delle collaborazioni che vedono protagonista Lara Croft, per festeggiare i 25 anni di uno dei personaggi più iconici della cultura dei videogiochi. Tra gli annunci, viene anche annunciato l’arrivo del celebre maniero Croft su Fortnite, e viene fatto vedere il trailer di lancio della Definitive Survivor Trilogy che, come vi avevamo fatto sapere in una precedente news, è disponibile da oggi su PlayStation 4 e Xbox One.