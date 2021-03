Outriders si mostra in due nuovi trailer all’evento Square Enix Presents

People Can Fly ha avuto la possibilità di far nuovamente vedere la propria creazione in arrivo l’1 aprile per tutte le maggiori piattaforme, Outriders. Infatti, durante l’evento Square Enix Presents, abbiamo avuto la possibilità di dare un ulteriore sguardo al looter-shooter tramite due nuovi nuovi trailer.

Il vdeo in questione racconta le vicende inizali del titolo, mostrando inoltre nuovi nemici. Il grosso, comunque, è un sunto di tutto quello che il team ha già messo in mostra, tra storia, classi, gameplay e attività che sarà possibile svolgere sul pianeta di Enoch.

Vi ricordiamo che Outriders è attualmente previsto arrivare al day one su Xbox Game Pass. Qui intanto potrete trovare il nostro provato della demo del titolo targato People Can Fly. Continuate a seguirci sul nostro canale Twitch per saperne di più sull’evento!