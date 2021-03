Continua ad andare avanti lo Square Enix Presents. Ora è il momento di Marvel’s Avengers, che si mostra allo show con un corposo filmato gameplay, il trailer di lancio per la versione next-gen, disponibile ora, e l’espansione, in arrivo prossimamente, di Black Panther War of Wakanda.

La versione next gen, Future Imperfect, contiene:

🏹 Nuovo eroe: Hawkeye

🏹 Replay della campagna

🏹 HARM Rooms personalizzabile

🏹 …ed altro!