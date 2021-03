Balan Wonderworld: A Hero or Two presentato allo Square Enix Presents

Durante lo Square Enix Presents è stato rivelato il nuovo trailer di Balan Wonderworld, soprannominato A Hero or Two. Il gioco è stato sviluppato in collaborazione con Arzest. Il trailer presenta i due protagonisti principali, le meccaniche di gameplay e le meccaniche di co-op: mentre un giocatore controlla Leo e l’altro controlla Emma in modalità cooperativa a due giocatori. Collabora insieme combinando le abilità di due diversi costumi che sicuramente apriranno nuove strade mentre vaghi per Wonderworld. Nel trailer questa meccanica è messa in evidenza con la frase:

Perché la strada migliore per salvare il tempo è insieme, combinando i poteri.

Balan Wonderworld è un meraviglioso gioco platform d’azione ispirato al Teatro Balan. Guidati dall’enigmatico maestro di nome Balan, le star dello spettacolo Emma e Leo useranno abilità speciali e una moltitudine di costumi mentre si avventurano nella terra bizzarra e immaginaria di Wonderworld. Qui ricordi e panorami del mondo reale si mescolano con le cose che le persone hanno a cuore. Dodici storie diverse attendono i nostri personaggi nel Wonderworld, ognuna con le proprie peculiarità uniche. Esploreranno tutti gli angoli di queste fasi labirintiche, piene di trucchi e trappole. Le star dello spettacolo possono usare i poteri degli abitanti di Wonderworld indossando i loro costumi colorati, con oltre 80 diversi da provare! Colpisci i tuoi nemici, cammina per aria, ferma il tempo o manipola tutti i tipi di oggetti … le possibilità sono infinite quando prendi un nuovo costume. Per la prima volta in 20 anni Naka Yuji e Oshima Naoto uniscono le forze formando il team della Balan Company: società che riunisce professionisti dello sviluppo di giochi d’azione, video e produzione musicale sia interni che esterni all’azienda.

Balan Wonderworld sarà lanciato dal 26 marzo 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC.