Life is Strange True Colors annunciato!

Il prossimo capitolo di Life is Strange, la saga vincitrice del Game Award, annunciato da Square Enix in collaborazione con Deck Nine, ci presenta Alex, la protagonista dei precedenti capitoli, in una nuova avventura nella cittadina di Haven in cerca di un posto dove sentirsi a casa e magari trovare l’amore. L’empatia è tutto! L’empatia è controllo! Attraverso le emozioni Alex riesce a controllare l’enorme potere che cela dentro di se.

In questo nuovo titolo Alex riesce a percepire e provare ciò che chi è intorno a lei prova in quel momento! Nuovi personaggi e nuovi poteri ci attenderanno in questo terzo episodio!

Il complesso thriller Life is Strange True Colors viene presentato e spiegato durante l’evento Square Enix Presents da Zac Garris (Deck Nine) e dall’attrice nonché doppiatrice di Alex, Erika Mori, che mostra il set ed alcuni spezzoni di recitazione.