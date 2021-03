Life is Strange Remastered Collection annunciata all’evento Square Enix Presents

Dopo l’annuncio dell’uscita ufficiale di Life is Strange True Colors, durante l’evento Square Enix Presents, ecco che il colosso nipponico presenta Life is Strange Remastered Collection.

Ovviamente, la collection in questione conterrà le prime due iterazioni della serie con varie migliorie grafiche. L’arrivo è previsto per questo autunno per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.