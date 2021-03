Assassin’s Creed Valhalla naviga fino alle coste irlandesi!

Assassin’s Creed Valhalla di Ubisoft navigherà verso l’Irlanda il mese prossimo. In arrivo il 29 aprile, la prima espansione dopo l’uscita di Valhalla, porta Eivor attraverso il Mare d’Irlanda per rintracciare e svelare un complotto che tende al sovrannaturale. Ci sono anche acri di lussureggiante paesaggio irlandese da esplorare e i re gaelici con cui ingraziarsi.

Wrath of the Driuds sarà disponibile da solo per 25€ o come parte del Season Pass il prossimo mese. In attesa di di Wrath of the Driuds la stagione gratuita di Ostara inizia questa settimana.

Nella prima fase, il Festival di Ostara si apre con una fiera a tema pasquale fino all’8 aprile. Eivor può prendere parte a gare di bevute, combattimenti, tiro con l’arco, scappare a caccia di uova di Pasqua e proteggere il loro insediamento dagli spiriti invasori. Due aggiornamenti successivi aggiungeranno una “Modalità maestria” e svariate ricompense aggiuntive.

Wrath Of The Druids è solo la prima delle maggiori espansioni pianificate per Valhalla. Presto altri aggiornamenti!