Taito Showcase: mostrato Space Invaders per mobile e non solo

Durante lo Square Enix Presents c’è stato un momento dedicato a Taito, in cui sono stati mostrati alcuni dei loro titoli. C’è l’annuncio con un teaser trailer del classico Space Invaders, che arriverà su mobile, ed è in sviluppo da parte di Square Enix Montreal in collaborazione con Taito. Successivamente è stato mostrato Bubble Bobble 4 Friends, disponibile su PS4 e Switch e in arrivo su Steam, per finire con un altro titolo arcade, TOUHOU Spell Bubble | Side Story Pack 2 Sanae Arc e l’annuncio di Darius Cozmic Revelation.

Qui sotto potete vedere tutti i trailer.