Rustler: l’open world medievale arriverà su console

Uscito lo scorso 18 febbraio 2021 in early access su Steam, Rustler (qui il nostro provato) è il vero sogno di qualsiasi amante della storia medievale. L’open world firmato Modus Games e Jutsu Games consente infatti di impersonare Guy, un teppistello che se ne va in giro a combinare disastri in un panorama medievale fedelmente ricostruito.

Un vero e proprio GTA d’ambientazione storica, che dopo i risultati positivi ottenuti su PC, è pronto ad arrivare, a quanto hanno annunciato dalle due compagnie, anche su tutte le principali console. Durante il 2021 Rustler arriverà infatti su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Per il momento né Modus né Jutsu hanno rivelato una data d’uscita ufficiale, ma probabilmente ci sarà da attendere almeno fino al termine dell’early access su PC, che, stando a precedenti dichiarazioni delle due aziende, dovrebbe durare intorno ai sei mesi.

Preparatevi dunque a iniziare la vostra avventura medievale anche sulla vostra amata console. Combattete le guardie del signore feudale, derubate i paesani, prendetvi tutti i cavalli che volete, guidate carri in modo spericolato tra le fangose vie del villaggio, in Rustler diventerete dei veri e propri fuorilegge medievali. E se vi annoiate troppo potrete sempre cominciare a lanciare delle mucche con il vostro trabucco.

Il titolo è pronto a garantirvi tante ore di divertimento storico grazie al suo gameplay old-school ispirato al primo Grand Theft Auto. Siete pronti?